Калужанки с победы стартовали на Паралимпиаде в Токио

Женская команда Паралимпийского комитета России (ПКР) по голболу обыграла сборную Канады в своем стартовом матче на Паралимпийских играх в Токио со счетом 5:1. Утром в среду, 25 августа, об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

У россиянок хет-триком отметилась Ирина Арестова, по голу забили Арина Герасимова и Анастасия Чудина из Калужской области.

Напомним, из Калуги в Токио в составе российской сборной по голболу отправились четыре девушки.

Голбол – это командная игра для слепых и слабовидящих, в которой нужно забрасывать мяч в ворота соперника. В ней принимают участие две команды по три игрока. Игра проходит в спортивном зале, на полу которого нанесена разметка в виде прямоугольной площадки, разделенной на две половины центральной линией. В обоих концах площадки находятся ворота. Внутри мяча находится колокольчик). Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух.