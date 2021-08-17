Четыре калужанки выступят в составе сборной России на Паралимпиаде в Токио

В среду, 18 августа, четыре калужанки отправятся на Паралимпиаду в Токио. Рейсом из Москвы в японскую столицу вылетят участники сборной России по голболу Анастасия Мазур, Евгения Семина, Юлия Храпкова и Анастасия Чудина, сообщает министерство спорта Калужской области.

Групповые игры нашей команды пройдут 25, 27, 29 и 31 августа. Финал соревнований намечен на 3 сентября.

- Желаем нашим спортсменкам победы! – говорится в сообщении калужского министерства спорта.

Голбол – это командная игра для слепых и слабовидящих, в которой нужно забрасывать мяч в ворота соперника. В ней принимают участие две команды по три игрока. Игра проходит в спортивном зале, на полу которого нанесена разметка в виде прямоугольной площадки, разделенной на две половины центральной линией. В обоих концах площадки находятся ворота. Внутри мяча находится колокольчик). Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух.