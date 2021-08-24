Главные новости в Калужской области 24 августа: калужане погибли в жутких ДТП

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 24 августа.

Врезались в фуру

Муж с женой из Калуги ехали домой на мотоцикле и врезались в фуру в Подмосковье. Судя по опубликованному видео с места происшествия, байкер выехал на встречную полосу через сплошную – прямо в грузовик. У пары остались дети. Калужский мотосоюз объявил сбор средств для помощи им.

Сбил на переходе

В Калуге на повороте на Росву молодой водитель «Киа» сбил 58-летнюю женщину, которая пересекла дорогу по зебре вместе с шестилетним мальчиком. Женщина погибла, мальчика увезли в больницу.

Бегут не все

Участников калужского «Космического марафона» обязали сдать ПЦР-тест на коронавирус. Участвовать в соревнованиях, которые пройдут утром 28 августа, планирует около 3000 человек.

Памяти Никитина

В Калуге на стене дома №73 по улице Ленина дорисовали новый мурал. Работа посвящена знаменитому архитектору Никитину.

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