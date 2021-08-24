Семья байкеров из Калуги погибла в лобовом ДТП с фурой

Вечером в воскресенье, 22 августа. в Московской области в лобовом ДТП погибли супруги-байкеры из Калуги. Авария произошла в районе рабочего поселка Шаховская.

По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на встречную полосу через сплошную линию и врезался в грузовик. От удара мотоцикл сразу загорелся. Байкер и его супруга погибли на месте.

- Глава семейства с 15 лет увлекался мотоциклами и пристрастил к своему увлечению жену, - сообщили в «Калужском мотосоюзе». - Они участвовали во всех тематических фестивалях, не пропускали ни открытия, ни закрытия сезонов. У них остались дети.

Мотосоюз объявил сбор средств для детей погибших.

- Ехал за этой фурой четвертой машиной, все мгновенно произошло, удар в левую часть КамАЗа, далее мотоцикл и мотоциклисты отлетели на свою полосу по дуге и одновременно был взрыв бака у мотоцикла, - рассказал очевидец ДТП. - Вокруг все горело. Потушили пассажирку и водителя мотоцикла. Но признаков жизни ребята не подавали. Жалко ребят. Попутного мотоциклу водителя, ехавшего 90, они обогнали как стоячего, потом, не возвращаясь в свою полосу, стали обгонять попутную фуру ближе к повороту. А там мы в гору к повороту подъезжали (КамАЗ и три машины следом). Жалко ребят. Царствия небесного. Зачем нужно было обгонять в слепой поворот и на такой скорости?

Видео с моментом этого ДТП выложили в группе «МОТОМОСКВА.ДТП».