В Калуге водитель «Киа» насмерть сбил 58-летнюю женщину на переходе, пострадал ребенок
Около 10:20 утра на дороге Калуга – Вязьма в районе поворота на Росву произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 22-летний водитель «Киа Рио» двигался в сторону Воротынска и сбил 58-летнюю женщину и шестилетнего мальчика, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.
От полученных травм женщина скончалась. Мальчика доставили в больницу.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Машина остановилась примерно через 15 метров после перехода.