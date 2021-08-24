В Калуге водитель «Киа» насмерть сбил 58-летнюю женщину на переходе, пострадал ребенок

Около 10:20 утра на дороге Калуга – Вязьма в районе поворота на Росву произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Киа Рио» двигался в сторону Воротынска и сбил 58-летнюю женщину и шестилетнего мальчика, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.

От полученных травм женщина скончалась. Мальчика доставили в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Машина остановилась примерно через 15 метров после перехода.