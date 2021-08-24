Участников калужского марафона обязали сдать ПЦР-тест на коронавирус

Для участия в «Космическом марафоне», который пройдет в Калуге 28 августа, помимо анализов и кардиограммы, необходимых для получения справки из физкультурно-оздоровительного диспансера, придется сдать ПЦР-тест. Но тестирование для спортсменов будет бесплатным.

На городской планерке начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко рассказал, что тестирование бегуны смогут пройти 25 и 26 августа в своих поликлиниках.

- Но если есть справка, где указано наличие антител в организме или справка о вакцинации, ПЦР-тест не требуется, - подчеркнул Матвеенко.

- Спортсмены – это люди очень добросовестные, дисциплинированные, поэтому надо просто отработать, а людей – уведомить о том, что они обязаны предоставить необходимые медицинские документы, - заявил городской голова Дмитрий Денисов.

Он напомнил, что ПЦР-тестирование выпускников калужских школ, которое проводилось в этом году, дало результаты.

Заявки на участие в марафоне подали около 3000 человек разного возраста.

Самые подготовленные в День города будут преодолевать дистанцию 21,1 километра, менее подготовленные – пять. Для детей подготовлены дистанции 300 и 600 метров.

Марафон стартует на набережной Яченского водохранилища и продолжится на дороге, соединяющей Калугу с трассой М3 «Украина». С 8:00 до 13:00 участок от Гагаринского моста до Анненок будет закрыт.