Главные новости в Калужской области 23 августа: слезы Крида и новые звезды на День города
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 23 августа.
Тысячи на Старом Торге
Вечерний концерт Егора Крида в Калуге и последовавший за ним фейерверк собрали порядка 20 000 человек на Старом Торге. Крид даже расплакался. Но не из-за Калуги.
Звезда за звездой
Праздник в Калуге продолжится 28 августа. Сегодня стало известно, что помимо Полины Гагариной на Старом Торге еще выступят Роман Мирошниченко и группа «На-На».
Переходы засветились
В Калуге к новому учебному году установили 43 новых проекционных пешеходных перехода. Все они находятся рядом с учебными заведениями.
Паркуйся, не проедешь
В субботу, 28 августа, в Калугу будут перекрывать улицы по всему городу. Но уличные парковки сделали бесплатными. Все равно нигде не проедешь.
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