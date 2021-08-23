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Главные новости в Калужской области 23 августа: слезы Крида и новые звезды на День города

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.08.2021 20:00 0 839
Главные новости в Калужской области 23 августа: слезы Крида и новые звезды на День города

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 23 августа.

Тысячи на Старом Торге

Вечерний концерт Егора Крида в Калуге и последовавший за ним фейерверк собрали порядка 20 000 человек на Старом Торге. Крид даже расплакался. Но не из-за Калуги.

Звезда за звездой

Праздник в Калуге продолжится 28 августа. Сегодня стало известно, что помимо Полины Гагариной на Старом Торге еще выступят Роман Мирошниченко и группа «На-На».

Переходы засветились

В Калуге к новому учебному году установили 43 новых проекционных пешеходных перехода. Все они находятся рядом с учебными заведениями.

Паркуйся, не проедешь

В субботу, 28 августа, в Калугу будут перекрывать улицы по всему городу. Но уличные парковки сделали бесплатными. Все равно нигде не проедешь.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.08.2021 20:00 0 839
Тэги: общество обзор новостей
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