Егор Крид расплакался на концерте в Калуге
Как мы уже рассказывали, концерт Егора Крида вечером 22 августа на площади Старый Торг в Калуге собрал более 20 тысяч зрителей.
Во время песни «Голос» Крид расплакался. Видео выложили в официальной фан-группе певца.
- Не думал, что эта песня еще может меня цепануть, - прокомментировал он со сцены.
После концерта Крид выложил в «Инстаграме» благодарность Калуге и еще раз извинился за слезы.
Публикация певца после концерта в Калуге.
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