Егор Крид расплакался на концерте в Калуге

Как мы уже рассказывали, концерт Егора Крида вечером 22 августа на площади Старый Торг в Калуге собрал более 20 тысяч зрителей.

Во время песни «Голос» Крид расплакался. Видео выложили в официальной фан-группе певца.

- Не думал, что эта песня еще может меня цепануть, - прокомментировал он со сцены.

После концерта Крид выложил в «Инстаграме» благодарность Калуге и еще раз извинился за слезы.

Публикация певца после концерта в Калуге.