На концерте Егора Крида и фейерверке в Калуге собралось больше 20 тысяч человек

Вечером в воскресенье, 22 августа, в Калуге продолжились праздничные мероприятия в рамках празднования 650-летия города. На площади Старый Торг выступили московский ансамбль балканской и цыганской музыки Exilados и знаменитый рэпер Егор Крид.

Зрителей у Гостиных рядов в этот раз собралось в разы больше, чем накануне, когда выступали Jazzatov Giga Band и диджей Катя Гусева.

Субботнее количество зрителей было превышено уже к 19:00. Площадку у сцены заполнили школьники, которые явно пришли не на балканскую музыку. Юные калужане заняли место, чтобы оказаться ближе к Егору Криду. И, как оказалось, они были правы. Позже подойти ближе, чем на 30-40 метров было проблематично.

Выступление Exilados в Калуге 22 августа.

В часовую паузу между выступлениями Exilados и Крида калужан развлекал местный диджей Егор Слим.

Егор Крид вышел на сцену в 21:00 в толстовке с капюшоном и солнцезащитных очках, но уже после второй песни взял паузу, чтобы раздеться:

- У вас жарко!

Егор Крид в Калуге. Его приглашение обошлось бюджету дороже всех остальных звезд - 6,4 миллиона рублей за час.

Певец со сцены читал вывески ресторана в Гостиных рядах, а также отметил, что у организаторов концерта в Калуге хороший вкус.

Вся площадь была заполнена людьми. О социальной дистанции в полтора метра не могло быть и речи. Выйти или зайти на огороженную территорию можно было только в плотном потоке людей, прижимаясь к соседям.

Много зрителей стояло и за ограждением.

По предварительным оценкам, на вечерний концерт и фейерверк собралось около 20 тысяч человек.

Кстати, в масках на площади были лишь некоторые полицейские.

Ближе к концу концерта калужане начали расходиться по окрестным улицам, чтобы было удобнее смотреть салют.

- Был бы Моргенштерн, было бы лучше, - заявил один из парней у парка.

- Ты что, ему вся Калуга должна по 20 тысяч заплатить, чтобы он приехал, - ответил ему друг.

Но в целом приглашение Крида явно пришлось по душе поколению тех, кому меньше 20 лет.

Пожалуй, еще никогда концерт на День города не собирал столько юных зрителей. Хотя калужан постарше тоже хватало. И поклонников звезды, и просто любопытствующих.

Фейерверк в Калуге 22 августа 2021 года.

После фейерверка со Старого Торга людские реки текли во все стороны. На видео - толпа на Каменном мосту.

На следующих выходных праздник в Калуге продолжится, 28 августа на Старом Торге выступит Полина Гагарина. Полная афиша 650-летия Калуги – здесь.

Ниже – наш фотоотчет о праздничном вечере 22 августа в Калуге.

Оркестр балканской и цыганской музыки Exilados в Калуге.

Ведущий концерта сообщил, что некоторые зрители занимали места у сцены с 15:00. И ждали шесть часов.

Фудкорт в сквере Ленина был заполнен. За едой выстраивались очереди.

Люди двигались к Старому Торгу со всех сторон.

Некоторые перемещались туда-сюда между Старым Торгом и Театральной.

Концерт возле театра не собрал большую аудиторию.

Светящийся фонтан на Театральной площади.

Светящиеся игрушки, шарики и сахарную вату продавали прямо на проезжей части.

К выступлению Егора Крида вся площадь заполнилась.

Перед московской звездой выступил калужский диджей Егор Слим.

Крид вышел на сцену в толстовке, но потом начал раздеваться.

Многие калужане стояли за ограждением. На площади было тесновато.

Фейерверк 22 августа длился семь минут. Еще один запланирован на 28 августа.

Сразу после фейерверка тысячи людей начали расходиться по разным улицам. Водители стояли в пробках до полуночи.