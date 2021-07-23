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Во сколько обойдется празднование 650-летия Калуги: Гагарина – за 5,5, Крид – за 6,4, дроны – за 19,9 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: сайт Полины Гагариной.
Опубликовано: 23.07.2021 16:07 20 1215
Во сколько обойдется празднование 650-летия Калуги: Гагарина – за 5,5, Крид – за 6,4, дроны – за 19,9 миллиона рублей

Чуть больше месяца осталось до празднования 650-летия Калуги. На сайте госзакупок уже проведены торги по ключевым мероприятиям. Мы решили проверить, во сколько, по официальным данным, обойдутся бюджету гуляния.

Звезды за миллионы

В начале нынешней недели городские власти объявили, что главными звездами празднования Дня города в Калуге станут Полина Гагарина и Егор Крид.

Закупку у единственного поставщика за 14 миллионов рублей осуществляла областная филармония. За эти деньги у нас выступят не только Гагарина с Кридом, но и ди-джей Катя Гусева. Все концерты пройдут на Старом Торге и будут начинаться в 21:00, но в разные дни. Продолжительность каждого выступления – не менее 50 минут.

Гусева выступит 21 августа за 2,1 миллиона рублей.

Крид приедет 22 августа за 6,4 миллиона рублей.

Гагарина – 28 августа за 5,5 миллиона.

В аукционной документации также опубликован репертуар Полины Гагариной. Певица должна исполнить 11 композиций: «Интро», «Колыбельная», «Стану солнцем», «Нет», «Меланхолия», «Обезоружена», «Драма», «Шагай», «Кукушка», «Спектакль», «Миллион голосов».

В качестве аванса артисты получат 80% от суммы.

Шоу в воздухе

Но звезды из телевизора станут не самым дорогим пунктом программы. Мультимедийное шоу вечером 28 августа обойдется в 19,9 миллиона рублей. Оно начнется в 22:00 на Старом Торге и продлится около 20 минут.

Что же увидят калужане? В документации указаны: шоу дронов, лазерное шоу, фонтанное шоу, фонтанное шоу с огненной шапкой, световое шоу, маппинг шоу, видеопроекционное шоу, сценические спецэффекты и парковая пиротехника.

В шоу дронов запланировано от 480 до 520 квадрокоптеров. Размер фигур, в которые они будут выстраиваться, не должен превышать 300 метров.

Тройной залп

На 650-летие в Калуге будет сразу три праздничных фейерверка.

14 августа салют запустят на набережной Яченского водохранилища, 22 и 28 августа – на Старом Торге. Время начала всех – 22:30. Продолжительность – 10 минут.

В сумме за три салюта Калуга заплатит 2,56 миллиона рублей.

Вспоминаем разные эпохи

Еще одно масштабное и дорогое событие в рамках празднования юбилея Калуги - фестиваль исторической реконструкции «Калуга сквозь века». В нем примет участие почти 200 реконструкторов и актеров.

В субботу и воскресенье, 14-15 августа, в Калуге устроят следующие исторические локации:

  • «В начале славных дел. 1371-1480 гг.»;
  • «Время смуты. 17 век»;
  • «Россия молодая. 18 век»;
  • «Гусарская баллада. 19 век»;
  • «Российская Империя. 20 век»;
  • «Май 1945».

Они разместятся на правом берегу Оки в районе понтонного моста, в парке культуры и отдыха, во дворе Краеведческого музея, на площадке перед концертным залом Калужского областного музыкального колледжа им. С.И.Танеева, а также в сквере Ленина.

Серия мероприятий обойдется в 7,75 миллиона рублей.

Это пока далеко не полный список событий, которые ждут Калугу в августе. Подробная афиша появится в ближайшее время.

Дмитрий Ивьев , Фото: сайт Полины Гагариной.
Опубликовано: 23.07.2021 16:07 20 1215
Тэги: праздник 650-летие калуги
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