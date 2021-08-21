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В Калуге несколько тысяч человек пришли на вечерний праздничный концерт на Старом Торге

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 21.08.2021 22:19 3 888

Если днем 21 августа дождь распугал желающих отпраздновать 650-летие Калуги, то вечером погода наладилась. На Старом Торге прошел концерт с большим количеством зрителей.

Первым выступал калужский коллектив Jazzatov Giga Band. Уже к началу их выступления площадка перед сценой была заполнена. Постепенно зрителей становилось все больше и больше.

Калужский оркестр исполнил многие мировые хиты. А в конце представил песню «Моя Калуга 2011», премьера клипа на которую состоялась накануне. Завершала калужскую часть концерта «Трава у дома».

Долгой паузы не было, и на сцену вышла известный московский диджей Катя Гусева. Ее часовой сет за 2 миллиона рублей, напомним, оплатили для калужан из федерального бюджета.

К этому моменту количество зрителей на Старом Торге выросло в разы. И хотя семьи с детьми и люди старшего возраста под звуки клубной музыки начали расходиться, но молодежь и старшеклассники наоборот подтянулись ближе к сцене.

Многие калужане при этом слушали концерт с фудкорта, организованного у памятника Ленину. Там жарили шашлыки и разливали кофе в больших объемах.

Популярные итальянские композиции.

Jazzatov Giga Band на Старом Торге.

Диджей Катя Гусева в Калуге.

В воскресенье, 22 августа, праздник продолжится. Днем можно будет окунуться в юбилейную атмосферу на Театральной улице, Театральной площади и в городском парке культуры и отдыха.

Вечером в воскресенье различные мероприятия пройдут сразу на трех площадках. На Театральной площади споет ВИА «Совок», на Старом Торге – Егор Крид, а на набережной Яченского водохранилища будет закрываться фестиваль уличных театров.

Праздничный салют прогремит 22 августа в 22:00 на Старом Торге.

Вход на все мероприятия свободный. Калужан при этом просят носить маски в местах скопления людей.

Подробнее о мероприятиях в честь 650-летия Калуги читайте в нашей «Афише».

Все подъезды к Старому Торгу 21 августа были закрыты. На дорогах дежурили инспекторы ДПС. Дополнительно проезжую часть везде перекрыли техникой коммунальщиков.

Периметр площади огородили. Внутрь можно было попасть только через полст полиции. Но тщательного досмотра не было. Полицейские просили показать вещи людей с большими сумками и не пускали к сцене пьяных.

Хоть людей около сцены было много, в любой момент можно было пройти вперед. Зрители держали между собой небольшую дистанцию.

Происходящее на сцене также выводили на три больших экрана.

На праздник пришли люди всех возрастов.

Светящийся логотип 650-летия Калуги - место для фото.

Павел Селезнев и Елизавета Слышкина.

Социальная дистанция между зрителями и артистами.

Днем фудкорт пустовал, но вечером калужане начали заполнять столики. В нескольких точках жарили шашлык.

Подсветка фонтана возле памятника Ленину.

В конце своего выступления Jazzatov Giga Band исполнили песни «Моя Калуга» и «Трава у дома».

Диджей Катя Гусева в Калуге 21 августа 2021 года.

Праздник на Старом Торге продолжится вечером 22 августа.

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 21.08.2021 22:19 3 888
Тэги: праздник видео 650-летие калуги фоторепортаж
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