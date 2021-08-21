Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

Дождь испортил празднование 650-летия Калуги

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 21.08.2021 18:00 0 397

В субботу, 21 августа, в Калуге продолжаются различные мероприятия в рамках празднования 650-летия города.

Главными точками праздника стали Театральная площадь и Центральный парк культуры и отдыха. 

Однако погода на этот раз подвела. Вопреки прогнозам синоптиков, в Калуге зарядил сильный дождь.

В парке на фестивале интерактивных развлечений из-за погоды собралось мало людей. Но есть и положительный момент – очередей нигде не было. Самые стойкие могли во всем поучаствовать без лишних ожиданий.

А вот торговцам сувенирами и едой не позавидуешь. Клиентов оказалось гораздо меньше, чем они рассчитывали.

У памятника 600-летию Калуги и вовсе отменили первенство Калужской области по экстремальным видам велоспорта. На мокрой трассе проводить старты было опасно. Теперь соревнования собираются провести 22 августа.

А сегодня вечером еще запланирован большой концерт на площади Старый Торг. Пока дождь в Калуге закончился, но темные тучи по-прежнему висят над городом.

На Театральной площади весь день выступают калужские коллективы.

Фудкорт в сквере Ленина.

Площадка перед сценой в парке пустовала.

Можно было забраться на столб. Со страховкой.

Или побыть кузнецом.

Или пострелять из лука.

Из-за плохой погоды в парке собралось мало калужан.

Тем временем со Старого Торга эвакуируют машины. Вечером там пройдет концерт.

 

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 21.08.2021 18:00 0 397
Тэги: праздник 650-летие калуги фоторепортаж видео
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как слушать музыку и скачать – обзор способов
Альфа-Форекс расширяет возможности для успешной торговли
Чистка систем вентиляции и дымоходов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru