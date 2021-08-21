Дождь испортил празднование 650-летия Калуги
В субботу, 21 августа, в Калуге продолжаются различные мероприятия в рамках празднования 650-летия города.
Главными точками праздника стали Театральная площадь и Центральный парк культуры и отдыха.
Однако погода на этот раз подвела. Вопреки прогнозам синоптиков, в Калуге зарядил сильный дождь.
В парке на фестивале интерактивных развлечений из-за погоды собралось мало людей. Но есть и положительный момент – очередей нигде не было. Самые стойкие могли во всем поучаствовать без лишних ожиданий.
А вот торговцам сувенирами и едой не позавидуешь. Клиентов оказалось гораздо меньше, чем они рассчитывали.
У памятника 600-летию Калуги и вовсе отменили первенство Калужской области по экстремальным видам велоспорта. На мокрой трассе проводить старты было опасно. Теперь соревнования собираются провести 22 августа.
А сегодня вечером еще запланирован большой концерт на площади Старый Торг. Пока дождь в Калуге закончился, но темные тучи по-прежнему висят над городом.
На Театральной площади весь день выступают калужские коллективы.
Фудкорт в сквере Ленина.
Площадка перед сценой в парке пустовала.
Можно было забраться на столб. Со страховкой.
Или побыть кузнецом.
Или пострелять из лука.
Из-за плохой погоды в парке собралось мало калужан.
Тем временем со Старого Торга эвакуируют машины. Вечером там пройдет концерт.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!