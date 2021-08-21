Дождь испортил празднование 650-летия Калуги

В субботу, 21 августа, в Калуге продолжаются различные мероприятия в рамках празднования 650-летия города.

Главными точками праздника стали Театральная площадь и Центральный парк культуры и отдыха.

Однако погода на этот раз подвела. Вопреки прогнозам синоптиков, в Калуге зарядил сильный дождь.

В парке на фестивале интерактивных развлечений из-за погоды собралось мало людей. Но есть и положительный момент – очередей нигде не было. Самые стойкие могли во всем поучаствовать без лишних ожиданий.

А вот торговцам сувенирами и едой не позавидуешь. Клиентов оказалось гораздо меньше, чем они рассчитывали.

У памятника 600-летию Калуги и вовсе отменили первенство Калужской области по экстремальным видам велоспорта. На мокрой трассе проводить старты было опасно. Теперь соревнования собираются провести 22 августа.

А сегодня вечером еще запланирован большой концерт на площади Старый Торг. Пока дождь в Калуге закончился, но темные тучи по-прежнему висят над городом.

На Театральной площади весь день выступают калужские коллективы.

Фудкорт в сквере Ленина.

Площадка перед сценой в парке пустовала.

Можно было забраться на столб. Со страховкой.

Или побыть кузнецом.

Или пострелять из лука.

Из-за плохой погоды в парке собралось мало калужан.

Тем временем со Старого Торга эвакуируют машины. Вечером там пройдет концерт.