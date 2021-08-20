Вечером в пятницу, 20 августа, состоялась премьера клипа на песню «Моя Калуга 2021». Песню к 650-летию города исполнили JAZZATOV GIGA BAND, Павел Селезнев и Екатерина Тысячнова (КАТи).

- Калуга - это не только история и архитектура, Калуга – это настоящее и будущее. Это люди, которые живут здесь, наполняя город эмоциями, - говорят авторы клипа. - Калуга - это город, в котором хочется жить. Специально к 650-летию Калуги мы сняли видео «Моя Калуга 2021», чтобы выразить любовь к своему дому. Спасибо зрителям, которые пришли на «Концерт под ракетой», и пели с нами вместе!

Автор музыки - Павел Селезнев, аранжировка - Роман Азатов. Стихи Павла Селезнева и Натальи Головатюк. Режиссер клипа - Екатерина Просецкая. В его съемках принимали участие народный артист России Михаил Пахоменко, Тамара Глеклер, Евгения Селезнева, Ольга, Максим и Яша Бабенко.

Вживую услышать эту песню можно будет уже вечером в субботу, 21 августа, на Старом Торге.