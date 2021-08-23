В Калуге установили 43 проекционных пешеходных перехода рядом со школами

В Калуге к новому учебному году установили 43 новых проекционных пешеходных перехода. Все они находятся рядом с учебными заведениями, сообщили в понедельник, 23 августа, в управлении городского хозяйства.

В прошлом году первый такой переход появился на улице Кутузова у лицея №9. Эксперимент оказался удачным. ДТП на этой зебре за год не было.

- Проекционное оборудование размещается на существующих пешеходных переходах с целью повышения его видимости, увеличения концентрации внимания автолюбителей в зоне пешеходного перехода, повышения безопасности дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети и обеспечения различимости и яркости разметки в любое время года и суток, - заявили в управлении городского хозяйства. - Данное оборудование отражает линии разметки даже на снежном покрове и особенно ярко обозначает пешеходный переход в дождливую, темную погоду, то есть в то время, когда особенно повышен риск совершения ДТП.

Также возле школ обновят разметку переходов, надписи «Школа» и «Дети».