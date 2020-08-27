В Калуге появился первый проекционный пешеходный переход

Вечером в среду, 26 августа, на улице Кутузова в Калуге в районе лицея №9 включили первый в городе экспериментальный пешеходный переход с проекционной дорожной разметкой.

- Принцип работы проекционного устройства состоит в следующем: в темное время суток срабатывают датчики темноты на боковых опорах у пешеходного перехода, - рассказали 27 августа в управлении городского хозяйства. - Затем с двух сторон включается проекционная разметка со светодиодными лучами с цветными фильтрами, которые высвечивают на проезжую часть бело-желтую «зебру».

Ожидается, что это позволит сделать переход видимым издалека при любых погодных условиях.

- Если эксперимент окажется удачным и оборудование покажет свою эффективность, сократив количество инцидентов на этом переходе, тогда будем принимать решение о возможности массового применения этой технологии, - заявил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

Первый проекционный пешеходный переход в Калуге.

Напомним, впервые о планах обустроить проекционный пешеходный переход стало известно в июле.

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