В Калуге появится первый проекционный пешеходный переход

В Калуге на улице Кутузова у лицея №9 появится первый в городе проекционный пешеходный переход. В понедельник, 13 июля, об этом сообщили на совещании в областном правительстве, которое провёл Владислав Шапша.
Проектор установят над «зеброй», он будет ее дублировать, что позволит увидеть пешехода в дождь, снег, туман и темное время суток.
Также сообщается, что возле всех школ Калуги нанесут термопластиковую разметку. «Зебра» из термопластика служит дольше краски. Это положительно повлияет на безопасность дорожного движения.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!