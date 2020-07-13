В Калуге появится первый проекционный пешеходный переход

В Калуге на улице Кутузова у лицея №9 появится первый в городе проекционный пешеходный переход. В понедельник, 13 июля, об этом сообщили на совещании в областном правительстве, которое провёл Владислав Шапша.

Проектор установят над «зеброй», он будет ее дублировать, что позволит увидеть пешехода в дождь, снег, туман и темное время суток.

Также сообщается, что возле всех школ Калуги нанесут термопластиковую разметку. «Зебра» из термопластика служит дольше краски. Это положительно повлияет на безопасность дорожного движения.