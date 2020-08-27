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В Калуге 10 улиц перекроют во время велопробега

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.08.2020 09:21 1 296
В Калуге 10 улиц перекроют во время велопробега

Как мы уже рассказывали, поздно вечером в пятницу, 28 августа, в Калуге пройдёт велопробег. Об этом сообщает калужская городская управа.

Сбор участников начнётся на Театральной площади в 20:00. С 21:00 до 23:00 там намечены велоконкурсы.

В 23:00 стартует сам велопробег по маршруту ул. Кирова (от ул. Театральной) – сквер Мира – ул. Гагарина – ул. Королева – ул. Пушкина – пл. Старый Торг – ул. Ленина – пл. Победы – ул. Кирова (до ул. Театральной).

В связи с проведением велопробега улицы Калуги 28 августа будут перекрыты, сообщает городская управа:

  • с 22:30 до 00:30 29 августа - пл. Театральной, направление движения от ул. Кирова до ул. Суворова, частично, до выезда из дворовой территории;
  • с 22:55 до 23:05 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира);
  • с 23:05 до 23:10 по проезжей части от сквера Мира (до ул. Гагарина);
  • с 23:10 до 23:15 по ул. Гагарина (до ул. Академика Королева);
  • с 23:15 до 23:20 по ул. Академика Королева (до ул. Пушкина);
  • с 23:15 до 23:20 по ул. Пушкина (до ул. Баженова);
  • с 23:15 до 23:25 по ул. Баженова (до пл. Старый Торг);
  • с 23:25 до 23:30 по пл. Старый Торг (до ул. Ленина);
  • с 23:30 до 23:40 по ул. Ленина (до ул. Кирова);
  • с 23:40 до 23:45 по ул. Кирова (до пл. Победы);
  • с 23:45 до 23:50 по проезжей части пл. Победы;
  • с 23:50 до 00:00 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной).

Как перекроют улицы на День города, 29 августа, мы рассказывали здесь.

Тем временем

В Калуге паровозик притаился в кустах: со стороны новый памятник разглядеть сложно. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.08.2020 09:21 1 296
Тэги: авто дороги день города
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