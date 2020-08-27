В Калуге 10 улиц перекроют во время велопробега

Как мы уже рассказывали, поздно вечером в пятницу, 28 августа, в Калуге пройдёт велопробег. Об этом сообщает калужская городская управа.
Сбор участников начнётся на Театральной площади в 20:00. С 21:00 до 23:00 там намечены велоконкурсы.
В 23:00 стартует сам велопробег по маршруту ул. Кирова (от ул. Театральной) – сквер Мира – ул. Гагарина – ул. Королева – ул. Пушкина – пл. Старый Торг – ул. Ленина – пл. Победы – ул. Кирова (до ул. Театральной).
В связи с проведением велопробега улицы Калуги 28 августа будут перекрыты, сообщает городская управа:
Как перекроют улицы на День города, 29 августа, мы рассказывали здесь.
Тем временем
В Калуге паровозик притаился в кустах: со стороны новый памятник разглядеть сложно. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!