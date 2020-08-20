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В Калуге пройдёт ночной велопробег

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.08.2020 12:50 13 1232
В Калуге пройдёт ночной велопробег

Поздно вечером в пятницу, 28 августа, в Калуге пройдёт велопробег. Об этом сообщает калужская городская управа.

Сбор участников начнётся на Театральной площади в 20:00.

С 21:00 до 23:00 там намечены велоконкурсы.

В 23:00 стартует сам велопробег по маршруту ул. Кирова (от ул. Театральной) – сквер Мира – ул. Гагарина – ул. Королева – ул. Пушкина – пл. Старый Торг – ул. Ленина – пл. Победы – ул. Кирова (до ул. Театральной).

- К участию в велопробеге допускаются совершеннолетние лица, обладающие навыками управления велосипедом, при условии наличия исправного велотранспорта, - говорят в горуправе. - Дети до 18 лет допускаются в сопровождении взрослых. Необходимым условием участия в спортивных вело-конкурсах является наличие велосипедного шлема.

Перед и за колонной велосипедистов будут ехать машины ДПС.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.08.2020 12:50 13 1232
Тэги: общество
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