В Калуге женщина зашла в горящий дом и погибла

В ночь на четверг, 20 августа, на улице Лесной в деревне Мстихино на территории Калуги сгорел частный бревенчатый дом. Об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- 84-летняя женщина и ее 60-летний сын успели выйти из загоревшегося дома, но хозяйка решила спасти личные вещи, - говорят в СК. - Зайдя обратно в дом, она потеряла сознание от воздействия угарного газа и погибла.

Сейчас устанавливаются точные причины пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения работы электропроводки и неосторожного обращения с огнём.

Причины пожара в Калуге устанавливаются.

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