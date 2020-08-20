В четверг, 20 августа, в Калуге отключили электричество на семи улицах, а также в садовых товариществах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электричества в Калуге 20 августа 2020 года с 8:30 до 18:00:

ул. Плеханова 41, 43,

ул. Рылеева 34, 34а, 38,

ул. Кирова 13,

ул. Суворова 76.

Отключение электричества в Калуге 20 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:

ул. Молодёжная 11, 11кор.1,

ул. Клюквина 3,

ул. Моторная 16-30.

Отключение электричества в Калуге 20 августа 2020 года с 8:30 до 16:30:

ж.п. Муратовский Щебзавод 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 19,

СНТ «Горняк»,

СНТ «Геолог»,

СНТ «Строитель».

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