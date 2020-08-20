В четверг, 20 августа, в Калуге отключили электричество на семи улицах, а также в садовых товариществах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.
Отключение электричества в Калуге 20 августа 2020 года с 8:30 до 18:00:
Отключение электричества в Калуге 20 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:
Отключение электричества в Калуге 20 августа 2020 года с 8:30 до 16:30:
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В Калужской области пропавшую женщину нашли живой. Подробности.
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