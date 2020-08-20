В Калужской области пропавшую женщину нашли живой

Как мы уже рассказывали, в Калужской области пропала 30-летняя жительница Обнинска. О её местонахождении ничего не было известно с 15 августа, сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Но в среду, 19 августа, волонтёры сообщили, что пропавшая найдена живой. С ней всё в порядке.

В то же время продолжаются поиски 55-летнея женщины из Боровского района, которая 19 августа ушла в лес и не вернулась.

Тем временем

«Калуга» вышла в 1/64 финала Кубка России. Подробности.