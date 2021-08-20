В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 19 августа, подтвердили 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 591, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 84 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 178 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв эпидемии 541 калужанин.
На лечении остаются 2872 человека.
В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось, в трех - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 713 (+11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 219 (+3),
- Боровский район – 162 (+3),
- Малоярославецкий район – 132 (+2),
- Кировский район – 111 (+2),
- Козельский район – 108 (+3),
- Дзержинский район – 105 (+2),
- Жуковский район – 98 (-1),
- Людиновский район – 96 (-1),
- Сухиничский район – 93 (+1),
- Медынский район – 81 (+1),
- Думиничский район – 77 (+3),
- Тарусский район – 73 (+1),
- Юхновский район – 72 (+1),
- Бабынинский район – 71 (+1),
- Ферзиковский район - 70 (+1),
- Хвастовичский район – 66 (+2),
- Перемышльский район – 64 (+1),
- Спас-Деменский район – 62 (+1),
- Жиздринский район – 60 (0),
- Мещовский район – 60 (+1),
- Мосальский район - 58 (-1),
- Куйбышевский район – 57 (0),
- Барятинский район – 55 (-1),
- Ульяновский район – 55 (0),
- Износковский район – 54 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 августа 2021 года.
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