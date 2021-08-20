В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 19 августа, подтвердили 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 591, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 84 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 178 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв эпидемии 541 калужанин.

На лечении остаются 2872 человека.

В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в четырех - снизилось, в трех - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 713 (+11 к предыдущему дню),

Обнинск – 219 (+3),

Боровский район – 162 (+3),

Малоярославецкий район – 132 (+2),

Кировский район – 111 (+2),

Козельский район – 108 (+3),

Дзержинский район – 105 (+2),

Жуковский район – 98 (-1),

Людиновский район – 96 (-1),

Сухиничский район – 93 (+1),

Медынский район – 81 (+1),

Думиничский район – 77 (+3),

Тарусский район – 73 (+1),

Юхновский район – 72 (+1),

Бабынинский район – 71 (+1),

Ферзиковский район - 70 (+1),

Хвастовичский район – 66 (+2),

Перемышльский район – 64 (+1),

Спас-Деменский район – 62 (+1),

Жиздринский район – 60 (0),

Мещовский район – 60 (+1),

Мосальский район - 58 (-1),

Куйбышевский район – 57 (0),

Барятинский район – 55 (-1),

Ульяновский район – 55 (0),

Износковский район – 54 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 августа 2021 года.

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