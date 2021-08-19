В Калужской области 122 человека за сутки заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки выявлены 122 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 591, сообщили в четверг, 19 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей от коронавируса не было. Общее количество жертв эпидемии осталось прежним - 541. С начала августа умерли 69 калужан.

Выздоровели от коронавируса 84 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 178 калужан.

На лечении остается 2872 человека.

Привиты - 243 тысячи калужан.

По всей России выявлены за сутки 21 058 случаев коронавируса. За весь период - 6 684 531. Выписаны за сутки – 24 017, за весь период – 5 963 054. За последние сутки умер 791 человек, за все время – 173 700.

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