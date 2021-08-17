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Главные новости в Калужской области 17 августа: переезд скорой и деревянные Московские ворота

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.08.2021 20:00 0 831
Главные новости в Калужской области 17 августа: переезд скорой и деревянные Московские ворота

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 17 августа.

Двор опустел

Калужская скорая наконец-то выехала из исторического здания на улице Кирова. Теперь все бригады дежурят на Горького, 85. Возможно, отсутствие пробок в этом районе позволит калужской скорой помощи уйти с последнего места по оперативности в России.

Циолковского починили

Памятник Циолковскому с велосипедом на улице Театральной в Калуге отремонтировали. С деталями и выполнением работ помогли неравнодушные калужане.

Возрождение Московских ворот

То, о чем много лет просили краеведы, произойдет уже нынешней осенью. В Калуге воссоздадут Московские ворота на улице Ленина. Правда, они будут деревянными, а не каменными, как те, что снесли в 1935 году.

Светящееся на круглом

В Калуге на памятник 600-летию города начали проецировать различные картинки. Теперь на «шарике» можно смотреть даже кино.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.08.2021 20:00 0 831
Тэги: общество обзор новостей
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