В Калуге на «шарике» покажут 1000 разных изображений
В Калуге в ближайшие ночи продолжится настройка подсветки памятника 600-летию города. На «шарик» выводят различные изображения. Их будет около 1000, сообщил во вторник, 17 августа, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Новую проекцию на памятнике 600-летию Калуги тестируют ежедневно, - отметил Денисов. - Ко Дню города калужанам презентуют финальный вариант. К этому времени для демонстрации разработают более тысячи программ.
Сейчас прорабатываются разные варианты.
По словам Денисова, световая проекция появится скоро и на площади Победы:
- Но уже с другой программой. К юбилею Калуга засияет!
Варианты подстветки памятника.
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