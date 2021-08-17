В Калуге на «шарике» покажут 1000 разных изображений

В Калуге в ближайшие ночи продолжится настройка подсветки памятника 600-летию города. На «шарик» выводят различные изображения. Их будет около 1000, сообщил во вторник, 17 августа, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Новую проекцию на памятнике 600-летию Калуги тестируют ежедневно, - отметил Денисов. - Ко Дню города калужанам презентуют финальный вариант. К этому времени для демонстрации разработают более тысячи программ.

Сейчас прорабатываются разные варианты.

По словам Денисова, световая проекция появится скоро и на площади Победы:

- Но уже с другой программой. К юбилею Калуга засияет!

Варианты подстветки памятника.