В Калуге станция скорой помощи переехала с улицы Кирова на улицу Горького

В Калуге все бригады скорой помощи теперь работают в новом здании на улице Горького, 85 – в районе Хлюстинской больницы. В старом помещении на улице Кирова остались лишь некоторые административные сотрудники.

- Все бригады скорой медицинской помощи уже находятся по новому адресу: ул. М. Горького, д. 85, - сообщили нам представили калужской скорой в понедельник, 16 августа. - В настоящее время на Кирова, 40 еще находятся сотрудники учреждения, которые в скором времени переедут в новое здание.

Двор здания на улице Кирова, который ранее был заполнен автомобилями скорой помощи, теперь пустует.

Скорая помощь занимала помещения усадьбы Кожевниковых, построенной в конце XVIII века. Дом находится в областной собственности. Конкретных планов на использование этих помещений пока нет, сообщили нам в пресс-службе правительства Калужской области. Износ здания составляет около 70%.

Официальных планов использования старого здания на улице Кирова пока нет.

Двор теперь пустует.

Бывшие конюшни находятся не в лучшем состоянии.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее заявлял, что переезд скорой помощи в новое здание позволит ускорить ее работу:

- Это позволит принципиально перестроить работу службы. Прежде всего, повысит оперативность реагирования скорой помощи за счет транспортной доступности, наличия двух выездов, близости окружной дороги. Создаст комфортные условия для персонала.

Напомним, по итогам 2020 года министерство здравоохранения России признало калужскую скорую самой медленной в России.