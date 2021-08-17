В Калуге восстановили поврежденный вандалами памятник Циолковскому

В понедельник, 16 августа, в Калуге восстановили памятник Циолковскому с велосипедом на пешеходной части улицы Театральной. Ранее его повредили вандалы.

- Продолжая тему скульптуры «Циолковский», констатирую, что в Калуге очень много добрых и бескорыстных людей, которые откликнулись на нашу просьбу помочь запчастями к велосипеду Циолковского, - рассказал директор Калужского драматического театра Александр КРИВОВИЧЕВ. - Граждане-вандалы, которые оторвали у него вилку, цепь и сломали педали, в меньшинстве. Слава богу, что других больше.

Необходимые детали принесли жители города. Выполнить работы также вызвались неравнодушные мастера-калужане.

Памятник «Циолковский с велосипедом» на улице Театральной в Калуге.