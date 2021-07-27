В Калуге вандалы разобрали велосипед Циолковского

В Калуге вандалы повредили велосипед у памятника Циолковского, установленного на пешеходной части улицы Театральной. Во вторник, 27 июля, об этом сообщил директор драмтеатра Александр Кривовичев.

- Как всегда, находятся «нехорошие люди», которые зачем-то ломают сделанное не ими, - написал он в соцсетях. - Так, например уже сорвали цепь с велосипеда, сломали педаль и, наконец, отломали вилку. Люди! Вспомните классика М. А. Булгакова: «Разруха - не старуха с клюкой... « Что же вы все вокруг критикуете? Власть не виновата в вашем отношении к «Не моему». Ну, не созидаете, так не ломайте же. И будет порядок!

Кривовичев попросил калужан принести детали для ремонта памятника, если у кого-то что-то завалялось:

- Предложение: если у кого-нибудь есть старая цепь и педаль, принесите в театр мне, и мы попробуем восстановить. Если отломанная вилка где-то найдется, то попробуем ее приварить. Сложно отлить новую. Формы уже нет, да и в Мытищи за вилкой не наездишься. Помогите и любите свой город не только в соцсетях. Клавиши компьютера вилку не поменяют. Извините, если резко!

Памятник Циолковскому с велосипедом установлен в Калуге на пешеходной части улицы Театральной в 2011 году.

Повреждения велосипеда.