Главные новости в Калужской области 16 августа: ДТП в бору и возвращение цифр
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 3 августа.
Не разъехались
Утро первого рабочего дня недели в Калуге началось с длинной пробки в бору. Она образовалась после ДТП с четырьмя автомобилями. Пострадали ребенок и две женщины.
Мест все меньше
В Калужской области меньше 20% коек для больных коронавирусом остаются свободными. За последнюю неделю количество госпитализированных постоянно растет.
Разделяй и помогай
В Калуге всего за неделю установили 370 оранжевых контейнеров для раздельного мусора. А вы разделяете?
Памятнику вернули прежний вид
В Калуге установили цифры исторических дат на бронзовые рельефы по улице Гагарина. Теперь комплексу, созданному к 600-летию Калуги, вернули первоначальный вид.
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