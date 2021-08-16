Главные новости в Калужской области 16 августа: ДТП в бору и возвращение цифр

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 3 августа.

Не разъехались

Утро первого рабочего дня недели в Калуге началось с длинной пробки в бору. Она образовалась после ДТП с четырьмя автомобилями. Пострадали ребенок и две женщины.

Мест все меньше

В Калужской области меньше 20% коек для больных коронавирусом остаются свободными. За последнюю неделю количество госпитализированных постоянно растет.

Разделяй и помогай

В Калуге всего за неделю установили 370 оранжевых контейнеров для раздельного мусора. А вы разделяете?

Памятнику вернули прежний вид

В Калуге установили цифры исторических дат на бронзовые рельефы по улице Гагарина. Теперь комплексу, созданному к 600-летию Калуги, вернули первоначальный вид.

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