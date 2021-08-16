В Калуге ребенок и две женщины пострадали в массовом ДТП в бору

Как мы уже рассказывали, массовое ДТП произошло утром в понедельник, 16 августа, на подъездной дороге к Калуге от трассы М-3 «Украина». Подробности о происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель «Хендая Туксон» двигался в сторону центра и в бору врезался в попутный «Рено Логан». Далее «Рено» отлетел в «Киа Спортейдж», а эта машина – в «Мини Купер».

Движение в сторону центра Калуги на некоторое время было парализовано.

В результате аварии пострадали 44-летняя женщина, ехавшая за рулем «Рено», ее пятилетний пассажир, а также 32-летняя водитель «Мини Купер».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.