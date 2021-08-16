На въезде в Калугу образовались пробки из-за ДТП

Утром в понедельник, 16 августа, в Калуге затруднен въезд в центр города со стороны Анненок. Пробка образовалась в бору.

По сообщению очевидцев, там произошло ДТП с участием шести автомобилей.

- Калуга-бор в сторону города ДТП из шести машин, скорая на месте, - написал один из пользователей группы «Калуга ДТП» в социальной сети «ВКонтакте». - Движение очень затруднено.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор растянулся на полтора километра в сторону центра города.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.