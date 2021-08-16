В Калуге установили цифры исторических дат на бронзовые рельефы по улице Гагарина

В Калуге на минувших выходных воссозданные исторические даты установили на пяти пилонах по улице Гагарина. Ранее были отреставрированы бронзовые рельефы, а также сам «шарик», в составе ансамбля комплекса, посвященного 600-летию Калуги.

- Важнейший финальный штрих в реставрации монументального символа нашего города к юбилею! - написал в соцсетях главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

Даты обозначают знаменательные события в истории страны и нашего города: 1606 год – восстание Болотникова, 1812 год – Отечественная война против Наполеона, 1917 год – революция, 1941-45 годы – Великая Отечественная война и 1971 год – 600-летие Калуги.