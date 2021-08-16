В Калуге за неделю установили 370 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- Они привычного оранжевого цвета, но более функциональные - не пропускающие внутрь влагу, - подчеркнули в министерстве. - Разделение отходов - насущная необходимость по экологической защите планеты. Не забывайте сортировать мусор на «сухой» и «мокрый». Объемные отходы (картонные коробки, пластиковые бутылки) обязательно компактно складывайте либо сжимайте.

Всего в Калужской области в нынешнем году планируется установить 1500 подобных контейнеров.