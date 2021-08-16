В Калужской области остались свободными 18,9% коек для больных коронавирусом

В Калужской области количество госпитализированных с коронавирусом пациентов за последнюю неделю выросло с 1213 до 1233. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В области в 14 медицинских организациях развернуто 1 520 инфекционных коек.

Семь человек находятся на инвазивной вентиляции легких, 44 - на неинвазивной, 896 - на кислородной поддержке.

Свободно на данный момент 287 коек. Это 18,9 %.

- По количеству зараженных наш регион занимает 54 место в Российской Федерации, - подчеркнули в Минздраве. - Обследовано на коронавирус с начала пандемии - 866 683 человека.