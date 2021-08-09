В Калужской области осталось 20% свободных коек для больных коронавирусом

В Калужской области 2447 человек продолжают лечиться от коронавируса. Из них госпитализированы 1213 пациентов, сообщили в понедельник, 9 августа, в министерстве здравоохранения региона.

Свободными остаются 307 коек – это 20,2% от количества развернутых мест для ковидных пациентов.

На инвазивной вентиляции легких находятся шесть человек, на неинвазивной – 46, на кислородной поддержке – 898.

За все время пандемии в Калужской области сделали 849 423 теста на коронавирус. Выявлено более 42 тысяч случаев заболевания. По количеству зараженных наш регион находится на 54 месте в России.