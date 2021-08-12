Главные новости в Калужской области 12 августа: новое страшное ДТП и штраф за фейки о коронавирусе
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 12 августа.
Двое погибли, трое попали в больницу
Четверг начался с очередного страшного ДТП. На трассе М-3 «Украина» столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате два человека погибли, еще трое попали в больницу.
Борьба с фейками
Калужанку оштрафовали на 15 000 рублей за комментарии в интернете, что прививка от коронавируса якобы убивает людей.
Назначение дня
В Калуге появился новый прокурор. Предыдущий проработал на этой должности около двух лет.
Калуга засветилась
Город продолжают украшать к 650-летию. В разных частях областной столицы появились светящиеся конструкции. Смотрите фото и видео.
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