В Калуге женщину оштрафовали на 15 000 рублей за фейковые комментарии о вакцине от коронавируса

В Калуге 33-летнюю женщину оштрафовали на 15 000 рублей за распространение фейков о вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в УМВД по Калужской области.

Разбирательство началось, когда в комментариях в одной из социальных сетей появилась информация о том, что прививка от COVID-19 якобы несет смертельную опасность и кто-то из калужан уже скончался от вакцины.

- В результате проведения соответствующего исследования и экспертной оценке установлено, что данный комментарий содержит недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверной, в форме утверждения, - заявили в УМВД по Калужской области. - В комментарии не имеется ссылки на какой-либо источник информации. Распространение указанной информации создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения.

Автором фейка оказалась ранее судимая за тяжкие преступления женщина. Ее оштрафовали по административной статье.

По данным министерства здравоохранения Калужской области, в нашем регионе прививку от коронавируса сделали 243 тысячи человек. Это чуть более 50% от плана.