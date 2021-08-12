Калугу украсили к 650-летию светящимися конструкциями

В августе Калуга празднует свое 650-летие. Основные мероприятия запланированы на конец месяца. А сейчас в разных частях города появляются различные украшения.

Как мы уже рассказывали, у кинотеатра «Центральный» на улице Кирова установили конструкцию с надписями: «День города» и «650».

В других частях Калуги установлены светящиеся композиции. Фото и видео утром в четверг, 12 августа, опубликовало управление городского хозяйства.

Театральная площадь.

Циолковский у Дома музыки на улице Кирова.

Монтаж светящегося логотипа празднования 650-летия Калуги рядом с памятником 600-летию города.

Светящийся куб в парке на месте рынка.