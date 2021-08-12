Калугу украсили к 650-летию светящимися конструкциями
В августе Калуга празднует свое 650-летие. Основные мероприятия запланированы на конец месяца. А сейчас в разных частях города появляются различные украшения.
Как мы уже рассказывали, у кинотеатра «Центральный» на улице Кирова установили конструкцию с надписями: «День города» и «650».
В других частях Калуги установлены светящиеся композиции. Фото и видео утром в четверг, 12 августа, опубликовало управление городского хозяйства.
Театральная площадь.
Циолковский у Дома музыки на улице Кирова.
Монтаж светящегося логотипа празднования 650-летия Калуги рядом с памятником 600-летию города.
Светящийся куб в парке на месте рынка.
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