В Калуге праздничную конструкцию ко Дню города установили у кинотеатра «Центральный»
Калугу продолжают украшать ко Дню города. На днях цветочные арки смонтировали на Золотой аллее. А в среду, 11 августа, праздничная конструкция появилась на улице Кирова у кинотеатра «Центральный».
В фирменных цветах 650-летия Калуги изображены надписи: «День города» и «650». На их фоне – ракета, сферы-планеты и герб Калуги.
По задумке авторов проекта, это место должно стать популярным для фото.
Главный день празднования 650-летия Калуги - 28 августа.
Похожая конструкция появилась также на дамбе Яченского водохранилища. Однако там ее могут увидеть лишь водители, которые едут в центр со стороны Анненок.
Ранее мы публиковали полную афишу празднования 650-летия Калуги.
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