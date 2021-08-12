В Калуге праздничную конструкцию ко Дню города установили у кинотеатра «Центральный»

Калугу продолжают украшать ко Дню города. На днях цветочные арки смонтировали на Золотой аллее. А в среду, 11 августа, праздничная конструкция появилась на улице Кирова у кинотеатра «Центральный».

В фирменных цветах 650-летия Калуги изображены надписи: «День города» и «650». На их фоне – ракета, сферы-планеты и герб Калуги.

По задумке авторов проекта, это место должно стать популярным для фото.

Главный день празднования 650-летия Калуги - 28 августа.

Похожая конструкция появилась также на дамбе Яченского водохранилища. Однако там ее могут увидеть лишь водители, которые едут в центр со стороны Анненок.

Ранее мы публиковали полную афишу празднования 650-летия Калуги.