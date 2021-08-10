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В Калуге Золотую аллею украсили ко Дню города цветочными арками

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.08.2021 15:00 12 873
В Калуге Золотую аллею украсили ко Дню города цветочными арками

Калугу продолжают украшать ко Дню города, который будет праздноваться 28 августа.

На Золотой аллее вдоль Березуйского оврага установили металлические арки, на которые прикрепили искусственные цветы.

Рядом с Каменным мостом появилась велосипедная парковка. Там же смонтировали разноцветные флаги.

Липовая аллея была заложена в Калуге вдоль оврага в начале XIX века.

Велопарковка рядом с Каменным мостом.

Каменный мост с флагами.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 10.08.2021 15:00 12 873
Тэги: праздник день города 650-летие калуги
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