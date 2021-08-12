Алексей Василенко назначен новым прокурором Калуги

Новым прокурором Калуги назначен 38-летний Алексей ВАСИЛЕНКО. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщили в четверг, 12 августа, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Алексей Василенко родился в 1983 году в Сухиничах.

В 2006 году окончил Саратовскую государственную академию права.

- Проходил службу в должностях старшего помощника, помощника прокурора Сухиничского района, следователя прокуратуры Сухиничского района, следователя прокуратуры Козельского района, следователя, старшего следователя Сухиничского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калужской области, заместителя прокурора Думиничского района, заместителя прокурора Мещовского района, прокурора Хвастовичского района, - рассказали в пресс-службе ведомства.

С октября 2016 года Василенко занимал должность Людиновского городского прокурора Калужской области.

Новый прокурор Калуги женат, у него двое сыновей и дочь.

Напомним, с 2019 года прокуратуру Калуги возглавлял Максим Яковенко. Теперь он продолжит работать в аппарате прокуратуры области.