Назначен новый прокурор Калуги

В среду, 20 февраля, генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил прокурором Калуги 40-летнего Максима ЯКОВЕНКО. До этого он работал начальником отдела правовой статистики прокуратуры области.

Максим Яковенко родился в городе Камышин Волгоградской области. В 2000 году окончил Саратовскую государственную академию права.

С 2000 года работал в органах прокуратуры Волгоградской области. В 2012 году назначен заместителем прокурора Обнинска, с июня 2013 по апрель 2018 года был прокурором Жуковского района.

Предыдущий прокурор Калуги Владимир Орлов ныне занимает должность заместителя прокурора нашей области.