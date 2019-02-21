Назначен новый прокурор Калуги

В среду, 20 февраля, генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил прокурором Калуги 40-летнего Максима ЯКОВЕНКО. До этого он работал начальником отдела правовой статистики прокуратуры области.
Максим Яковенко родился в городе Камышин Волгоградской области. В 2000 году окончил Саратовскую государственную академию права.
С 2000 года работал в органах прокуратуры Волгоградской области. В 2012 году назначен заместителем прокурора Обнинска, с июня 2013 по апрель 2018 года был прокурором Жуковского района.
Предыдущий прокурор Калуги Владимир Орлов ныне занимает должность заместителя прокурора нашей области.
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