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Назначен новый прокурор Калуги

21.02.2019 09:11 0 3256 Дмитрий Ивьев, Фото: Кремёнки Информ
Назначен новый прокурор Калуги

В среду, 20 февраля, генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил прокурором Калуги 40-летнего Максима ЯКОВЕНКО. До этого он работал начальником отдела правовой статистики прокуратуры области.

Максим Яковенко родился в городе Камышин Волгоградской области. В 2000 году окончил Саратовскую государственную академию права.

С 2000 года работал в органах прокуратуры Волгоградской области. В 2012 году назначен заместителем прокурора Обнинска, с июня 2013 по апрель 2018 года был прокурором Жуковского района.

Предыдущий прокурор Калуги Владимир Орлов ныне занимает должность заместителя прокурора нашей области.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Кремёнки Информ
Тэги: общество максим яковенко владимир орлов
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