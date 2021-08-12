В Калужской области два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП на трассе М-3

Утром в четверг, 12 августа, массовое ДТП с погибшими произошло на 242 километре трассы М-3 «Украина» в Сухиничском районе. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 8:50 утра в районе деревни Уколово водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался со стороны Калуги и допустил столкновение со встречными Renault Kaptur и грузовиком Scania.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Hyundai погибли до приезда бригады скорой помощи. Водитель и двое пассажиров «Рено» с различными травмами доставлены в больницу.

Точные обстоятельство ДТП устанавливаются.

МЧС опубликовало фото с места аварии.

Напомним, ранее на этой неделе на трассе М-3 семь человек пострадали в массовом ДТП. А на дороге А-130 в аварии погибли женщина и ее пятилетний сын.