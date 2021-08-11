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ГИБДД назвала предварительные причины массового ДТП на трассе М-3 «Украина»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 10:20 0 1129
ГИБДД назвала предварительные причины массового ДТП на трассе М-3 «Украина»

Утром в среду УГИБДД по Калужской области опубликовало уточненную информацию по массовому ДТП, произошедшему 10 августа на трассе М-3 «Украина» в черте Обнинска. Около 16:30 в столкновении трех автомобилей пострадали семь человек – трое детей и четверо взрослых.

По предварительным данным, 71-летний водитель «Ниссан X-Трэйл» двигался со стороны Калуги, на регулируемом перекрестке поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и не пропустил встречный автомобиль «Фольксваген Каравелла». От удара «Ниссан» отбросило на стоящий на перекрестке «Опель Зафира».

Госпитализирован предполагаемый виновник ДТП. Различные травмы получили 71-летняя пассажирка «Ниссана», пассажирки «Фольксвагена» 26 и 37 лет, а также трое детей из «Фольксвагена» - пятилетний мальчик и две семилетние девочки.

Подробнее о состоянии пострадавших ранее рассказывали в администрации Обнинска.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 10:20 0 1129
Тэги: происшествие дтп гибдд
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