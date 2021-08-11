Стало известно о состоянии детей и взрослых, пострадавших в массовом ДТП на трассе М-3

Как мы уже рассказывали, днем во вторник, 10 августа, массовое ДТП с пострадавшими произошло на трассе М-3 «Украина» в черте Обнинска. Подробности о состоянии пострадавших утром 11 августа сообщили в администрации Обнинска со ссылкой на информацию Клинической больницы №8.

Около 16:25 на 109 километре Киевской трассы на перекрестке в районе Всероссийского Научно-исследовательского института Радиологии и Агроэкологии столкнулись три автомобиля - «Фольксваген», «Опель» и «Ниссан».

- Всего по данным спасателей МЧС в аварии пострадали девять человек - пятеро детей и четверо взрослых, - подчеркнули в администрации Обнинска. - Двоим детям медицинская помощь не потребовалась. Семерым пострадавшим – среди которых были трое детей 2014 и 2016 годов рождения - врачи и фельдшеры КБ №8 оказали первую помощь на месте. Затем их эвакуировали в приемный покой Клинической больницы №8 ФМБА России. Каждого из них детально осмотрели дежурные врачи, в том числе узкопрофильные. Дети осмотрены травматологом и педиатром, каждому выполнен рентген. В данный момент угрозы жизни нет, ни у кого из детей не подтвердились серьезные патологии - лишь лёгкие ссадины, ушибы, незначительные раны. Госпитализация детям не потребовалась.

Среди пострадавших также три женщины – 71, 37 и 26 лет. Они также получили ушибы и ссадины, у одной – сломано ребро. Госпитализация не понадобилась.

- Сильнее всех в ДТП пострадал седьмой пациент – мужчина 1950 года рождения, его пришлось госпитализировать в хирургическое отделение Клинической больницы №8 ФМБА России, - пояснили в администрации наукограда. - В данный момент его жизни также ничто не угрожает. В условиях стационара он останется под наблюдением, специалисты проведут необходимые дополнительные обследования. Тактика дальнейших действий врачей будет зависеть от их результатов.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. ГИБДД назвала предварительные причины массового ДТП на трассе М-3 «Украина».