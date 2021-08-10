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В Калужской области двое взрослых и трое детей пострадали в массовом ДТП на трассе М-3

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужкой области.
Опубликовано: 10.08.2021 19:17 0 1408
В Калужской области двое взрослых и трое детей пострадали в массовом ДТП на трассе М-3

Около 16:30 во вторник, 10 августа, в Калужской области массовое ДТП произошло на трассе М-3 «Украина». Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, в черте Обнинска столкнулись три автомобиля - Nissan X-Trail, Volkswagen Caravelle и Opel Zafira.

Различные травмы в аварии получили водитель и пассажир «Ниссана», а также три несовершеннолетних пассажира «Фольксвагена». Им всем оказали медицинскую помощь, рассказали в полиции.

Что именно стало причиной столкновения, сейчас устанавливается. На месте аварии работают инспекторы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места аварии.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужкой области.
Опубликовано: 10.08.2021 19:17 0 1408
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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