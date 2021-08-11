Главные новости в Калужской области 11 августа: проблема с дубом и рекорды коронавируса
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 11 августа.
Что с дубом?
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов обнаружил, что из дома в центральном парке культуры и отдыха сочиться непонятная жидкость. Разобраться попросили экологов.
Не так повернул
Сегодня стали известны причины массового ДТП на Киевской трассе. 71-летний водитель поворачивал налево, но не пропустил встречный автомобиль. Пострадали семь человек. Среди них трое детей.
Идем на печальный рекорд
С начала августа в Калужской области уже 45 человек умерли от коронавируса. По смертности этот месяц пока превосходит июль, когда был установлен предыдущий абсолютный рекорд по количеству жертв ковида.
Улицы в честь героев
В Калуге выбрали названия для двух новых улиц. Решение сегодня приняли городские депутаты. Улицы будут носить имена героев-летчиков.
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