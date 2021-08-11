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Две улицы Калуги назвали в честь героев-летчиков

Дмитрий Ивьев , Фото: Военное обозрение.
Опубликовано: 11.08.2021 12:49 0 703
Две улицы Калуги назвали в честь героев-летчиков

В Калуге двум улицам на территории деревни Каптевка присвоили имена героев-летчиков Николая Харитонова и Николая Кохова. Соответствующее решение в среду, 11 августа, приняли на заседании городской думы.

Николай Харитонов родился в деревне Голодское Перемшльского района в 1922 году. В 1939 году его призвали в армию. К июлю 1944 года гвардии старший лейтенант Николай Харитонов уже командовал звеном 2-го гвардейского авиаполка 1-й гвардейской авиадивизии 1-го гвардейского авиакорпуса. К тому времени он совершил 241 боевой вылет на бомбардировку важных объектов противника в его глубоком тылу. Звание Героя Советского Союза Харитонову присвоено в 1944 году. После армии он остался в авиации. Участвовал в испытаниях самолётов «Ту-104Е», «Ту-154», «Ту-22», «Ту-95», «Ту-104», «Ту-110», «Ту-114», «Ту-116», «Ту-124», «Ту-134». Скончался в 1991 году в Москве.

Николай Кохов родился в 1919 году в деревне Кисели Спас-Деменского района Калужской области. В армию его призвали в 1937 году. К сентябрю 1944 года майор Николай Кохов был штурманом 955-го штурмового авиаполка 305-й штурмовой авиадивизии 14-й воздушной армии 3-го Прибалтийского фронта. К тому времени он совершил 197 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза Кохову присвоено в 1945 году. После увольнения в запас работал диспетчером завода «Станколит». Умер в 1980 году в Москве.

Дмитрий Ивьев , Фото: Военное обозрение.
Опубликовано: 11.08.2021 12:49 0 703
Тэги: общество
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