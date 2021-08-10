В Калуге из громадного дуба в парке начала сочиться подозрительная жидкость

Дуб в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге ждет обследование. Из дерева начала сочиться какая-то непонятная жидкость, сообщил во вторник, 10 августа, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В ходе осмотра заметил, что из дерева сочится жидкость с запахом брожения, - рассказал Денисов. - Поручил специалистам управления городского хозяйства разобраться, обязательно с привлечением экспертов Минприроды и КГУ.

Как напомнил глава администрации, этот дуб имеет статус памятника живой природы.

- И хотя это не предполагает каких-то особых условий охраны, мы стараемся внимательно следить за его состоянием, - заверил Денисов.

По оценке специалистов, этому дереву около 135 лет. Высота дуба – более 40 метров.