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В Калужской области три человека умерли за сутки от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.08.2021 11:16 15 1636
В Калужской области три человека умерли за сутки от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 512, сообщили во вторник, 10 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 40 калужан.

Выявлены 128 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 42 463.

Выздоровели от коронавируса 94 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 39 473 калужанина.

На лечении остаются 2478 человек.

Привиты - 243 тысячи калужан.

По всей России на 9 августа выявлены 21 378 случаев коронавируса. За весь период - 6 491 288. Выписаны за сутки – 18 729, за весь период – 5 788 710. За последние сутки умерли 792 человека, за все время – 166 442.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.08.2021 11:16 15 1636
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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